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Как переводиться слово средний
Как переводиться слово средний
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Как правило medium, можно еще average
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