Как писать отзыв?Отзыв на стих Маяковского Кроха и Малыш

Гость: Гость:

Внимательно прочтите стихотворение. Ощущается ли стихотворение монолитным или можно выделить отдельные части. Какие из выделенных частей вам кажутся связанными между собой теснее. 2. Как развивается основной образ (как, в какой последовательности сменяются образы, если их несколько) . 3. Обратите внимание на название стихотворения (если оно есть) . Как связано оно с тоном, образностью стихотворения. 4. Жанр стихотворения. 5. Тема и идея: а) о каких явлениях жизни говорит поэт. б) как вы понимаете мысли и оценки, данные поэтом описываемым явлениям жизни. 6. Структура стихотворения: а) метрика; определите размер стихотворения; подумайте, связан ли размер с жанром, темой, образностью; выделяются ли метрически какие-либо слова, строки (спондей, пиррихий, цезура) . б) фоника (аллитерация, ассонанс) . в) рифмика (точная, неточная, мужская, женская, диалектическая) . г) строфика (двустишие, терцет, катрен, пятистишие… октава… сонет… Онегинская строфа) . д) способы рифмовки (парная, перекрестная, кольцевая) . 7. Изобразительно-выразительные средства (эпитеты, сравнения, метафора…) . 8. Интонационно-синтаксические фигуры (инверсия, анафора, эпифора, риторическое обращение…) . 9. Лексико-морфологических средства языка (славянизмы, архаизмы, неологизмы