Как писать отзыв?Отзыв на стих Маяковского Кроха и Малыш
Разное
Как писать отзыв?Отзыв на стих Маяковского Кроха и Малыш
Ответ(ы):
Гость:
Внимательно прочтите стихотворение. Ощущается ли стихотворение монолитным или можно выделить отдельные части. Какие из выделенных частей вам кажутся связанными между собой теснее. 2. Как развивается основной образ (как, в какой последовательности сменяются образы, если их несколько) . 3. Обратите внимание на название стихотворения (если оно есть) . Как связано оно с тоном, образностью стихотворения. 4. Жанр стихотворения. 5. Тема и идея: а) о каких явлениях жизни говорит поэт. б) как вы понимаете мысли и оценки, данные поэтом описываемым явлениям жизни. 6. Структура стихотворения: а) метрика; определите размер стихотворения; подумайте, связан ли размер с жанром, темой, образностью; выделяются ли метрически какие-либо слова, строки (спондей, пиррихий, цезура) . б) фоника (аллитерация, ассонанс) . в) рифмика (точная, неточная, мужская, женская, диалектическая) . г) строфика (двустишие, терцет, катрен, пятистишие… октава… сонет… Онегинская строфа) . д) способы рифмовки (парная, перекрестная, кольцевая) . 7. Изобразительно-выразительные средства (эпитеты, сравнения, метафора…) . 8. Интонационно-синтаксические фигуры (инверсия, анафора, эпифора, риторическое обращение…) . 9. Лексико-морфологических средства языка (славянизмы, архаизмы, неологизмы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Число 1101100 в восьмиразрядном представлении имеет вид: 1) 101100 2) 100101100 3) 01101100 4) 2101100
Разное
Масса пакета в котором 3 груши и 3 апельсина 990 г.масса пакета с пятью грушами и пятью апельсинами 1290 г.какова масса груши и апельсина. ...
Разное
Тіктртбрышты бір абырасы екінші абырасынан 7 см ыса, ал диагоналі 13 см -ге те. тіктртбрышты абыраларын тап
История
Какими правами пользовались представители других религий на территории российского государство в 16 веке
Разное
За градусною сіткою визнач протяжність материка Африки з півночі на південь вздовж меридіану 20гр.сх.д
Разное
Сейчас в нашу страну усилился поток мигрантов из за рубежа . Каковы положительные и отрицательные последствия этих процессов?
Разное