Как пишется неотвечая, неспокойный ребёнок, непривычный, неумолкая, невстретив, н?? готов, ненамерен, нерад, незначительный, не жаль , непостоянство, неизвестный. Как пишуться эти слова, объясните пожалуйста)
Русский язык
Как пишется неотвечая, неспокойный ребёнок, непривычный, неумолкая, невстретив, н?? готов, ненамерен, нерад, незначительный, не жаль , непостоянство, неизвестный. Как пишуться эти слова, объясните пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не отвечая, не спокойный ребёнок, не умолкая, не встретив, не готов, не намерен, не рад, незначительный, не жаль, непостоянство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Построить прямоугольник длины сторон которого 4 сантиметра и 2 сантиметров Маша р??зделила этот прямоугольник на 8 квадратов меньше на 2 квадрата. ...
Українська мова
География
тихий океан 1 общее сведения 2 история исследования кто побывал 3 особенности природы течение, геология, растительный и живой мир 4 исп...
Английский язык
Українська мова