Как пишется слово "человечья" с мягким знаком

Русский язык
Как пишется слово "человечья" с мягким знаком
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Человечья, так и пишется
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