Как пишется слово плавает
Английский язык
Как пишется слово плавает
Ответ(ы):
Гость:
Так и пишется-плавает Допустим:Лена плавает по морю. Всего хорошего:)
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