Как пишется 125 миллиардов,25 миллионов

Как пишется 125 миллиардов,25 миллионов

Ответ(ы):

Ответил Гость:
125 025 000000 только без пробелов если у Вас это два числа то 125000000000 25000000
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