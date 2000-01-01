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Как пишется: два да пять будет семь, через тире или нет?
Как пишется: два да пять будет семь, через тире или нет?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Да через - так пишнться
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