Как пишется правильно? Classwork или Class work?

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Как пишется правильно? Classwork или Class work?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
я вважаю що має бути class work
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