Как пишется слово крестовеликанский или криставеликанский?

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Как пишется слово крестовеликанский или криставеликанский?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крестовеликанский вроде
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