Как пишить по башкирски имя разалия
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Как пишить по башкирски имя разалия
Ответ(ы):
Гость:
Имя Розалия так и пишется на башкирском.
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