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Как по английски туфли менее удобней чем жакет. платье красивее чем на фото
Как по английски туфли менее удобней чем жакет. платье красивее чем на фото
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Shoes less comfortable than the jacket. dress nicer than the photo
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