Как по английски туфли менее удобней чем жакет. платье красивее чем на фото

Как по английски туфли менее удобней чем жакет. платье красивее чем на фото

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Shoes less comfortable than the jacket. dress nicer than the photo
Похожие вопросы