Как по заданному уравнению движения или уравнению скорости определить вид движения - равномерное или равноускоренное?
Физика
Как по заданному уравнению движения или уравнению скорости определить вид движения - равномерное или равноускоренное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение движения в общем виде X=Xo+Vot+0.5at² если есть цифровой коэффициент у t², то это равноускоренное движение (знак указывает + ускорение, - торможение) НЕт в уравнении t²- равномерное движение
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