Как подробно решить пример 720:8+200:(304-300)=

Как подробно решить пример 720:8+200:(304-300)=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
720:8+200:(304-300)= 720:8+200:4= 90+200:4= 90+50= 140
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