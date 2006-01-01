Как поевился поселок релеево раменски раион.

Посёлок возник из деревни Рылеево. В 1926 году деревня входила в Патрикеевский сельсовет Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии. С 1929 года — населённый пункт в составе Бронницкого района Коломенского округа Московской области. 3 июня 1959 года Бронницкий район был упразднён, деревня передана в Люберецкий район. С 1960 года в составе Раменского района. До муниципальной реформы 2006 года посёлок входил в состав Ганусовского сельского округа Раменского района.