как политические силы были основными при организации переворотов и почему?

Глава государства никогда не может быть идеальным, просто потому, что у любого человека есть недостатки. И проводимая им политика также не может нравиться всем без исключения, всегда будут недовольные. Тем не менее, пока он пользуется поддержкой широких масс общества, правящих классов, а главное силовых структур, его власть достаточно устойчива. Но если он начинает серьезно ущемлять интересы правящих классов, у них наверняка возникнет желание сместить его и привести к власти другого человека. И вероятность такого дворцового переворота тем выше, чем меньше поддержка главы государства в народе и силовых структурах. 2Дворцовый переворот может случиться также из-за вмешательства внешних сил. Особенно в тех случаях, когда политика главы государства начинает напрямую затрагивать интересы другой страны. 3Рассмотрим конкретный исторический пример. После смерти императрицы Екатерины II на престол взошел ее сын Павел I. Он начал энергично наводить порядок, прибегая к жестким, даже суровым мерам. Это пришлось не по вкусу многих дворянам, а также гвардейским офицерам, привыкшим к праздной и беззаботной жизни. Их недовольство, питаемое слухами о психическом расстройстве императора, привело к возникновению заговора. И в ночь на 12 марта 1801 года Павел I был убит. Престол перешел к его старшему сыну Александру, который (по официальной версии) знал о готовящемся перевороте, но поверил обещаниям заговорщиков, что отцу будет сохранена жизнь взамен на отречение. 4Помимо вышеуказанного недовольства со стороны дворян и гвардейских офицеров Павел I снискал нелюбовь армии (из-за преклонения перед прусскими военными порядками, внедрением бессмысленной изнурительной «шагистики» и неудобного обмундирования прусского образца). Поэтому заговорщики могли не опасаться того, что кто-то из высших армейских начальников арестует участников переворота и предаст суду. 5Наконец, имелась еще одна причина для этого дворцового переворота. Дело в том, что в последний период своей жизни Павел I резко изменил курс внешней политики России. Он решил вступить в союз с Наполеоном Бонапартом, ставшим к тому времени во главе Франции. Тогда образовалась бы могущественная коалиция, обладающая самой большой силой в Европе. Англия не могла этого допустить, поэтому английский посол в Санкт-Петербурге принял активное участие в организации заговора против Павла.