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Как получить 2,3- диметил пентанол-2?
Как получить 2,3- диметил пентанол-2?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
CH3 - CH(CH3) - CH(CH3) -CH(CL) - CH3 + KOH =CH3 - CH(CH3) - CH(CH3) -CH(OH) - CH3 + KCL
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