Как получить число 30 с помощью двух сложений из нечетных чисел от 1 до 15

Как получить число 30 с помощью двух сложений из нечетных чисел от 1 до 15

Ответ(ы):

Ответил Гость:
надо 15+15=30)))))))
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