как получить равенство 30 используя цифры 1,3,5,7,9,11,13,15

как получить равенство 30 используя цифры 1,3,5,7,9,11,13,15

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1+13,5+15,5=30 вот и всё
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