Как понимать слово дологодское кружева обьясните
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Как понимать слово дологодское кружева обьясните
Ответ(ы):
Гость:
Вологодские кружева- это кружева, которые впервые стали делать в Вологде
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