Как понять пословицу в доброй беседе всяк ума копит

Как понять пословицу в доброй беседе всяк ума копит

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Если беседа об умных вещах .Ты узнаешь много интересного важного.а если болтаеш нечего хорошего это не приведет
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