Как понять выражение: человек становится человеком только через язык?
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Как понять выражение: человек становится человеком только через язык?
Ответ(ы):
Гость:
Это онозночает то что человек не врет то есть нет лжи
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