Как построить В53 М53 В6 М6 В64 М64 от ноти (до диез) ( ре) (ре бемоль) (ми) (ми бемоль) (фа ди??з) (соль диез ) (ля) (ля бемоль) (си) (си бемоль)
Музыка
Как построить В53 М53 В6 М6 В64 М64 от ноти (до диез) ( ре) (ре бемоль) (ми) (ми бемоль) (фа ди??з) (соль диез ) (ля) (ля бемоль) (си) (си бемоль)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До диез минор(до,ми,соль М5/3),(ми,соль,до М6),(соль,до,ми М6/4) а дальше все таже самое
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