Как поступает тепло в дом и почему батареи горячие? сочинение для 4 класса. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Завтра уже сдавать! Уже весь интернет обшарила! :((

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Как поступает тепло в дом и почему батареи горячие? сочинение для 4 класса. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Завтра уже сдавать! Уже весь интернет обшарила! :((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газовый котёл нагревается, то есть нагревает воду, работать начинает насосы, под давление, вода начинает свое движение по трубам. Распределяется по всей системе, при этом ведется регулировка температурных показателей.  
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