Как поступает тепло в дом и почему батареи горячие? сочинение для 4 класса. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Завтра уже сдавать! Уже весь интернет обшарила! :((

Русский язык

Как поступает тепло в дом и почему батареи горячие? сочинение для 4 класса. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Завтра уже сдавать! Уже весь интернет обшарила! :((

Автор: Гость