Как повлияет на период малых колебаний математического маятника ускоренное движ??ние точки его подвеса по горизонтали?
Физика
Как повлияет на период малых колебаний математического маятника ускоренное движ??ние точки его подвеса по горизонтали?
Ответ(ы):
Гость:
Если точка подвеса движется с ускорение то удобно использовать формулу T= 2*π*√L/ (Fн/m) Fн²= (m*g)² + (m*a)² Fн= m*√(g² + a²) Fн/m=√(g² +a²) T= 2*π*√L/√(g²+a²) легко заметить а=0 T=2*π*√L/g если a увеличивается то T уменьшается
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