Как повлияет на период малых колебаний математического маятника ускоренное движ??ние точки его подвеса по горизонтали?

Гость: Гость:

Если точка подвеса движется с ускорение то удобно использовать формулу T= 2*π*√L/ (Fн/m) Fн²= (m*g)² + (m*a)² Fн= m*√(g² + a²) Fн/m=√(g² +a²) T= 2*π*√L/√(g²+a²) легко заметить а=0 T=2*π*√L/g если a увеличивается то T уменьшается