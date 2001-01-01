Как повысить температуру тела ( грифель,йод и аскорбиновую кислоту(кто не знает,ее надо запихнуть всю разом в рот и съесть) не надо)

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Как повысить температуру тела ( грифель,йод и аскорбиновую кислоту(кто не знает,ее надо запихнуть всю разом в рот и съесть) не надо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подышать в холодильник жуя ронду или холс потереть подмышки солью поставить градусник кошке сьесть 1 см или меньше куска грифеля от кардаша и откудота еще быть в горячей ванне одеть зимнию одежду и т.д
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