Как правильно перевести предложения на русскии He is a dragon. He is no blue. He is big.He is not.He is a kind monster.He likes cookies.
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Как правильно перевести предложения на русскии He is a dragon. He is no blue. He is big.He is not.He is a kind monster.He likes cookies.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он дракон. Он не голубой.Он большой.Он милый монстр.Он любит печенье.
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