Как правильно составить условие к задаче. В большой бидон помещается 15 л. молка, а ?? банку - пятая часть молока. Сколько литров молока входит в одну банку? Сколько нужно банок, чтобы разлить в них молоко из трёх полных бидонов?

Математика
Как правильно составить условие к задаче. В большой бидон помещается 15 л. молка, а ?? банку - пятая часть молока. Сколько литров молока входит в одну банку? Сколько нужно банок, чтобы разлить в них молоко из трёх полных бидонов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одну банку входит 1/5 всего молока, то есть 3 литра(15:5). В три полных бидона помещается 15*3=45 литров. Следовательно, для трех бидонов нужно 45/3=15 банок.  Ответ: В одну банку вмещается 3 литра, а в три полных бидона - 15 банок!
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