Как правильно составить условие к задаче. В большой бидон помещается 15 л. молка, а ?? банку - пятая часть молока. Сколько литров молока входит в одну банку? Сколько нужно банок, чтобы разлить в них молоко из трёх полных бидонов?

Математика

Как правильно составить условие к задаче. В большой бидон помещается 15 л. молка, а ?? банку - пятая часть молока. Сколько литров молока входит в одну банку? Сколько нужно банок, чтобы разлить в них молоко из трёх полных бидонов?

Автор: Гость