Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как правильно читается? гЕйгер или гЭйдер? вЕллер или вЭллер? P.S. если что это фамилии учёных.
Как правильно читается? гЕйгер или гЭйдер? вЕллер или вЭллер? P.S. если что это фамилии учёных.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Веллер вот правильный ответ
Похожие вопросы
Рассказать по каким основным признаком распределяются слова по частями речи
Первое эволюционное учение создал кто?
Как человек двигается окружающий в тетради
Решите задачу. В корзине лежат шары: красных – 2 , желтых – 3; зеленых – 6. Указать вероятность того, что выбранный наугад шар будет желтого или зе...
Что общего между бактериями сапрофитами и плесневыми грибами?
Решить логарифмlog a (ab^3), если log a b= -2
Каких странах число 0 считать натуральным числом
Помогите пожалуйста решить, Найти производную функции y=
Найдите значение числового выражения sin 2 /6 - 5 ctg 2 • /4 - cos 2 /3
Выясните какая из двух точек находиться на числовой прямой левее а какая правее если эти точки соответствуют числам: 1)1,454545.. и 1,455454 2) 0 и...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск