Как правильно читается? гЕйгер или гЭйдер? вЕллер или вЭллер? P.S. если что это фамилии учёных.

Как правильно читается? гЕйгер или гЭйдер? вЕллер или вЭллер? P.S. если что это фамилии учёных.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Веллер вот правильный ответ
Похожие вопросы