Как правильно делать звуковой анализ по грамоте

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Для чего делать звуковой, звуко-буквенный анализ? С первых уроков обучения грамоте необходимо тренировать ребенка читать слова, сначала – орфографически (т.е. как написано), а затем то же самое читать орфоэпически (т.е. как мы произносим данное слово в устной речи). Чем раньше мы "столкнем" орфографию с орфоэпией, тем лучше будут результаты, как в правильном чтении, так и в правописании. Пропуски букв, их замена, искажение слов, ошибки при написании слов с орфограммами – все это результаты слабой работы по звуко-буквенному анализу слова. В "Букваре" с первых уроков обучения грамоте мы параллельно разбираем как звуковую, так и буквенную модель (схему) слова. Осваивая звуковой анализ слова, ученики последовательно овладевают рядом умений: выделять звуки путем интонирования, делить слово на слоги, отличать гласные звуки от согласных, находить ударный слог в слове, определять звонкость/глухость и твердость/мягкость согласных звуков. Анализируйте! Сравнивайте! Делайте вывод! Постоянно обращайте внимание детей на слова, написание которых расходится с произношением (она, оно, они). Следите, чтобы при произнесении звуков дети их не "тянули" ("мэ", "вэ"), а произносили четко и кратко [м], [в] – звук, как щелчок. Запомните: все виды звукового анализа выполняются НА СЛУХ!!! Ниже вы найдёте памятки, как правильно оформлять разные виды звукового анализа. Прежде всего определимся с тем, как обозначаются звуки. Напомню, что звуки – это то, что мы слышим и произносим. Буквы мы видим и пишем. Буквы служат для обозначения звука. Для звукового анализа используются специальные символы звуков – цветные кружочки или квадратики (их можно рисовать или выкладывать специальные фишки из любого материала, главное соблюдать цвет).