Как правильно говорить: Я по ваМ скучаю. Или: Я по ваС скучаю?

Как правильно говорить: Я по ваМ скучаю. Или: Я по ваС скучаю?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вы в Д.п имеет форму ВАМ, значит, я по Вам скучаю
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