Как правильно написать? if the boy (not wear) a life jacket, he (not survive)
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Как правильно написать? if the boy (not wear) a life jacket, he (not survive)
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