Как правильно написать? Завтра в 7:40 выходИм или выходЕм?

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Как правильно написать? Завтра в 7:40 выходИм или выходЕм?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильно пишется так: завтра в 7:40 выходим, потому что это окончание 2 спряжения.
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