Как правильно перенести слово иллюстрация

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Как правильно перенести слово иллюстрация
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ил-люстрация, иллю-страция, иллюстра-ция.
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