Как правильно пишется космонавт или космонафт

Как правильно пишется космонавт или космонафт

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Космонавт- Гласные буквы в слове:космонавт гласные выделены красным гласными являются: о, о, а общее количество гласных: 3 (три)
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