Как правильно пишется началО или началА ? и почему ?

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Как правильно пишется началО или началА ? и почему ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В зависимости от ситуации употребления слова...Если ты говоришь про существительное - то НАЧАЛО (Например: Начало было положено...) Если же ты говоришь о глаголе - то НАЧАЛА (Лена начала делать уроки)
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