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Как правильно решать уравнения а+8=14
Как правильно решать уравнения а+8=14
Ответ(ы):
Ответил Гость:
A=14-8 a=6 вот так********
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