Как правильно записать пример? Коля считал свой путь шагами. Два его шага составляют 1 метр. За сколько шагов проходит он дорожки по сторонам сквера , если одна сторона 15 мет ром, а другая 20м

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Как правильно записать пример? Коля считал свой путь шагами. Два его шага составляют 1 метр. За сколько шагов проходит он дорожки по сторонам сквера , если одна сторона 15 мет ром, а другая 20м

Автор: Гость