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Как правильнонаписать: ласточка поймала 92 насекомого или насекомых?
Как правильнонаписать: ласточка поймала 92 насекомого или насекомых?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ласточка поймала 92 насекомых
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