Как правильнонаписать: ласточка поймала 92 насекомого или насекомых?

Как правильнонаписать: ласточка поймала 92 насекомого или насекомых?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ласточка поймала 92 насекомых
Похожие вопросы