Как представленная русская история в степенной книге? Помогите пожалуйста уже завтра надо нести, а я не могу, не знаю, что писать. Дам 20 или 25 балов. Прошу помогите!!!

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Основная идея степенной книги в прославлении монархии, верховной власти царя, его божественной сути, в подтексте явно читается, что автор считает московского царя ставленником Бога на русской земле. Православная церковь, которая выступала инициатором данного литературного труда, проникнутая желанием сблизится со светской властью проводит мысль о родстве русских царей с римскими императорами. Отдельное место в книге занимает описание быта людей у власти, их подвигов и благородных поступков. В каждой главе в обязательном порядке присутствует кто-либо из представителей церкви. Многие моменты писания ставятся современными историками под сомнение, но нельзя отрицать исключительную ценность такого литературного памятника русской истории как степенная книга, которая показывает нам не только действительные исторические факты в хронологии, но также неразрывно связывает светскую и духовную власть России на протяжении всей истории великого государства.