Как природа взаимодействует с культурой,и культура с природой(желательно по 10 примеров на каждый,но можно меньше) Заранее спасибо!!!
Обществознание
Как природа взаимодействует с культурой,и культура с природой(желательно по 10 примеров на каждый,но можно меньше) Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Культура это деятельность человека например человек сажает деревья обогащает природу и т.д. а природа помогает человеку ресурсы
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