Как природа взаимодействует с культурой,и культура с природой(желательно по 10 примеров на каждый,но можно меньше) Заранее спасибо!!!

Обществознание

Как природа взаимодействует с культурой,и культура с природой(желательно по 10 примеров на каждый,но можно меньше) Заранее спасибо!!!

Автор: Гость