Как приспосабливаются животные в осенний период?

Биология
Как приспосабливаются животные в осенний период?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По-разному. Чтобы не замерзнуть зимой, осенью животные накапливают толстый слой жира, их мех становится более густым. Дело в том, что жир и мех плохо проводят тепло, которое вырабатывает организм, и таким образом препятствуют охлаждению внутренних органов. Обратите внимание, к примеру на свою кошку. Летом шерсть у нее редкая, потому что жарко, а на зиму становится роскошной. Или посмотрите на белку — ее можно увидеть не только в лесу, но и в парках. С приходом зимы она заметно округляется, надевает красивую шубку. Теперь белке ни снег, ни морозы не страшны! Есть еще одно приспособление, с помощью которого животные справляются с тяготами зимней жизни, — спячка. Во время спячки все химические превращения в организме замедляются и потребность в пище уменьшается. Это позволяет животным пережить зиму. В спячку впадают многие животные, например, медведь, черепаха, сурок. Животные, обитающие там, где сухо и жарко, имеют другие приспособления. Так у верблюда есть целый ряд приспособлений. Части тела верблюда, которые соприкасаются с раскаленной до +70 °С почвой, снабжены мозолистыми образованиями, ослабляющими влияние температуры. Без воды верблюд может обходиться более 10 суток. Все организмы приспособлены к среде своего обитания. За миллионы лет природа создала множество способов, с помощью которых животные и растения приспосабливаются к изменению продолжительности дня, к суровым морозам, жаре или недостатку влаги.
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