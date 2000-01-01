Как приспособлены организмы к организменной среде

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Организменная среда обитания это в основном среда ПАРАЗИТОВ. ЧЕРТЫ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ к паразитическому образу жизни: - сложные жизненные циклы со сменой хозяев, - преимущественное развитие половой системы и большая плодовитость, - упрощение органов и систем (дегенерация) , - возможны специальные приспособления: венчики и хоботки с кутикулярными крючьями, присоски, присасывательные щели.