Как проблема размножения растений, связана с размножение, сохранилась в биологии растений и после выхода их на сушу?

Биология
Как проблема размножения растений, связана с размножение, сохранилась в биологии растений и после выхода их на сушу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это проблема защищенности, а именно, растения в воде слабо защищены от консументов (травоядных рыб и тд), на суше проблема сохранилась(у большенства растений, но есть иск.: розы-шипы,) не возможность защищаться от травоядных
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