Как происходит выбор награды по ГТО, если у меня будет сдано 7 нармативов на золото и 1 на серебро или 7 на золото и 2 на серебро ? Что я получу золото или серебро?

Гость: Гость:

Ты получишь серебро при выполнении одного на серебро из семи видов на золото, т.к в нормах ГТО указано, что(цытирую):" человеку сдающему ГТО необходима для получения значка сдать 7 из 11 видов". То есть как ты понял, эти три вида которые дают нам погрешность разрешают нам выполнять на золотой значек, 1-3 вида на серебрянный. Надеюсь ты все понял