Как произошла фамилия Моткин

Фамилия Моткин в одной трети случаев имеет русское происхождение, также существует небольшая вероятность что фамилия белорусского или украинского происхождения, примерно в четверти случаев фамилия произошла из языков народов России (бурятского, мордовского, татарского, башкирского, и др.), также возможно в 20% имеет еврейские корни, в 20% являются русифицированными вариантами латышских фамилий. Скорее всего эта фамилия происходит от прозвища, имени, или профессии дальнего предка её носителя, к тому же в большинстве случаев по мужской линии. Хотя нередки случаи когда фамилия Моткин происходит и по женской линии Фамилия Моткин относится к типу достаточно малораспространенной в географических регионах России и стран ближнего зарубежья. В ссылающихся интересных исторических записках жители с этой фамилией были знатными людьми из русского псковского дворянства в 18-19 в., имевщих значительную царскую привелегию. Древние свидетельства фамилии можной увидеть в списке переписи Всея Руси в пору Иоана Грозного. У государя хранился специальный реестр привилегированных и ярких фамилий, которые вручались придворным только в случае особых заслуг или поощрения. Поэтому сия фамилия донесла свое оригинальное значение и является исключительной..