Как произошло слово фрау,туфли,джентльмен, мистер.
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Как произошло слово фрау,туфли,джентльмен, мистер.
Ответ(ы):
Гость:
фрау - по-немецки,обращение к замужней женщине. джентльмен, мистер - с англ.яз. Туфли - греч.происх. Все эти слова заимствованные.
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