Как проложить два отрезка в четырехугольнике чтоб получилось 2 треугольника 1 чет??рёхугольник и 1 пятиугольник

Математика
Как проложить два отрезка в четырехугольнике чтоб получилось 2 треугольника 1 чет??рёхугольник и 1 пятиугольник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
EL и DF - два отрезка EOD и FOL два треугольника EBFO - 1 четырёхугольник  ADOLC один треугольник Надеюсь, помогла удачи =) 
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