Как проложить два отрезка в четырехугольнике чтоб получилось 2 треугольника 1 чет??рёхугольник и 1 пятиугольник

Математика

Как проложить два отрезка в четырехугольнике чтоб получилось 2 треугольника 1 чет??рёхугольник и 1 пятиугольник

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