Как проложить два отрезка в четырехугольнике чтоб получилось 2 треугольника 1 чет??рёхугольник и 1 пятиугольник
Математика
Как проложить два отрезка в четырехугольнике чтоб получилось 2 треугольника 1 чет??рёхугольник и 1 пятиугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
EL и DF - два отрезка EOD и FOL два треугольника EBFO - 1 четырёхугольник ADOLC один треугольник Надеюсь, помогла удачи =)
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