Как просклонять имя прилагательное морской в месте с каждым именем существительным морской берег морской окунь
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Как просклонять имя прилагательное морской в месте с каждым именем существительным морской берег морской окунь
Ответ(ы):
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Им.п морской берег Р.п морского берега Д.п морскому берегу В.п морской берег Т.п морским берегом П.п о морском береге
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