Как проверить букву И в слове читать, как проверить букву Е в слове вершки, как про??ерить первую букву А в слове хватать, как проверить вторую букву О в слове хорошо, как проверить первую букву О в слове говорить, как проверит...

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Как проверить букву И в слове читать, как проверить букву Е в слове вершки, как про??ерить первую букву А в слове хватать, как проверить вторую букву О в слове хорошо, как проверить первую букву О в слове говорить, как проверить первые две буквы О в слове добросовестно, как проверить первую букву А в слове глаза, как проверить букву О в слове смотреть, как проверить букву Т в слове совестно???

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