Как проверить букву И в слове читать, как проверить букву Е в слове вершки, как про??ерить первую букву А в слове хватать, как проверить вторую букву О в слове хорошо, как проверить первую букву О в слове говорить, как проверит...
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Как проверить букву И в слове читать, как проверить букву Е в слове вершки, как про??ерить первую букву А в слове хватать, как проверить вторую букву О в слове хорошо, как проверить первую букву О в слове говорить, как проверить первые две буквы О в слове добросовестно, как проверить первую букву А в слове глаза, как проверить букву О в слове смотреть, как проверить букву Т в слове совестно???
Ответ(ы) на вопрос:
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Поставить под ударение:начитанный.верх. захват. хороший. говор. добрый и совесть. глаз. смотр. от слова совесть.
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