Как проверить слова: прЕрывистый, слышАлся, не увидЕл, прИглашения, покАтаться, н?? рыбач_ей(что здесь вставить?)

Гость: Гость:

Ючтобы проверить слова":слышался,не увидел,покататься, нужно подобрать проверочное слово Например покататься-кататься.Прерывистый,приглашение в приставках пре и при.Пишется при если:обозначает приближение;присоединение и т.д.А в слове рыбачьей пишется мягкий знак:)